Exclusif – Krépin Diatta : « J’ai fait quatre malaises successifs le jour de la finale »

Dans un entretien accordé à Seneweb, l’international sénégalais Krépin Diatta est revenu, avec retenue et émotion, sur l’épisode sanitaire qu’il a traversé le jour de la finale de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025.



Selon ses déclarations, tout aurait commencé alors qu’il se rendait au stade pour disputer la finale, rencontre au cours de laquelle il devait être titulaire. Le joueur explique avoir été victime d’un premier malaise dans le bus de l’équipe, avant d’en connaître un second dans les vestiaires. Deux autres malaises seraient ensuite survenus à l’hôpital, où il a été pris en charge par le personnel médical.

Krépin Diatta précise que plusieurs examens médicaux ont été effectués afin de déterminer l’origine de ces malaises. Il indique avoir été autorisé à quitter l’hôpital le lendemain aux environs de 10 heures.

Toujours marqué par cet épisode, le joueur confie ne pas avoir revu intégralement la finale, affirmant n’en avoir visionné que quelques extraits vidéo. Une déclaration qui témoigne de l’impact physique et psychologique de cet événement sur l’un des cadres des Lions de la Téranga.

Sans spéculer sur les causes de ces malaises, Krépin Diatta a tenu à rassurer sur son état de santé actuel, tout en exprimant sa reconnaissance envers le staff médical et ses coéquipiers pour le soutien reçu durant cette période difficile.