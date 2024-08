Sénégal : La Fin des Illusions Politiques – Les Jeunes Prennent le Pouvoir ! (Par Ndiawar Diop)

Un vent nouveau souffle dans les méandres politiques du Sénégal. La récente publication du livre bilan des 12 ans de Macky Sall à la tête de l’État met en lumière des réalisations considérables dans divers domaines. Nous lui disons MERCI pour ces avancées, mais la question demeure : à quel prix ?

Sous son magistère, des scandales grotesques ont éclaté, les marches ont été interdites, les libertés d’expression bafouées, et les opposants emprisonnés pour un oui ou un non. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le régime de Macky Sall a été largement critiqué pour des pratiques de gouvernance problématiques. La gestion des ressources naturelles, notamment les contrats pétroliers et gaziers, a suscité des inquiétudes quant à un manque de transparence et d’inclusivité. Les accusations de corruption et de népotisme, touchant aussi bien les membres du gouvernement que les proches du président (surtout sa belle famille), ont également ébranlé la confiance publique.

Par ailleurs, la liberté de presse a été mise à mal avec des allégations de censure et de pressions exercées sur les journalistes critiques. Le système judiciaire, quant à lui, est accusé de manquer d’indépendance, avec des cas de favoritisme et de traitement inégal. Ces problèmes combinés ont alimenté un climat de méfiance et de scepticisme vis-à-vis de la gouvernance sous le régime de Macky Sall.

Aujourd’hui, nous avons élu de jeunes Sénégalais à la tête de notre nation, et il est essentiel de leur accorder le temps nécessaire pour mettre en œuvre leurs programmes. L’avenir appartient aux jeunes. Si les gouvernements précédents avaient mieux préparé la jeunesse, notre pays ne serait peut-être pas confronté à ces défis majeurs. Les erreurs accumulées ont profondément érodé la confiance des citoyens et la légitimité de la gouvernance actuelle.

Nous appelons à une renaissance sénégalaise, tournée vers un avenir de dignité et d’unité, où un vent nouveau souffle, portant la voix des jeunes leaders audacieux et fiers. Aux anciens politiciens, nous disons que votre temps est révolu ; de nouveaux visionnaires ont pris la relève, déterminés et résolus à faire avancer notre nation.

Les Sénégalais ont trop souffert des intrigues et des complots, des politiciens corrompus vendant l’avenir de leur propre nation. Le peuple aspire à la paix, à l’unité dans la diversité, et à une nation forte où chaque Sénégalais trouve sa dignité. Finis les jours sombres de la violence politique. Place à un Sénégal uni, pacifique, où règne la justice et l’éthique.

Aujourd’hui, nous prions tous ensemble pour que ce nouveau leadership dépasse les attentes que nous soyons unis dans un seul objectif : rétablir un équilibre dans nos relations avec ceux qui nous soutiennent, tout en restant éloignés des exploitations et de l’esclavage qui minent nos terres fertiles.

Espérons que les mensonges adressés au peuple cessent enfin. Des dirigeants sincères et intègres sont nécessaires, prêts à se sacrifier pour un avenir meilleur et pour les générations futures, notamment nos enfants. Il est temps de mettre un terme aux manigances et aux compromis avec l’Occident qui nuisent à notre nation. Profiter pleinement de nos ressources et de notre terre, en paix et loin de la violence et de la misère, est devenu une priorité essentielle.

À nos jeunes dirigeants d’aujourd’hui: prenez cet avertissement au sérieux. Les Sénégalais ne sont ni avec vous, ni contre vous. Ils vous ont élus pour que vous vous occupiez d’eux, pour veiller à leur sécurité et à leur santé. Si demain l’odeur nauséabonde des manigances politiques se fait sentir, vous finirez exactement comme vos prédécesseurs. Soyez-en avertis et travaillez pour le bien de la nation.

Vive le Sénégal uni, avec des Sénégalais solidaires et fraternels, qui œuvrent ensemble dans l’harmonie pour un avenir radieux. Que notre patrie prospère où chaque citoyen puisse trouver sa place et briller pleinement.

Par Ndiawar Diop