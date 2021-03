L’atmosphère est très tendue depuis ce mercredi au Sénégal. À la suite de l’arrestation du député Ousmane Sonko, accusé se viols et menaces de mort sur une jeune fille. Un climat de chaos et de violence entre les forces de l’ordre et les partisans de Sonko, engendrant des pertes en vies humaines et des blessés graves. Des heurts qui ont fait réagir le Comité consultatif de la Ligue des Imams et prédicateurs du Sénégal.

« Notre pays, le Sénégal, est sans conteste considéré par tous comme un havre de paix, un coin stable du monde couru par les investisseurs, les touristes et même les diplomates accrédités en Afrique. Malgré les vicissitudes de l’histoire, cette réputation qui nous vaut le respect et la confiance de tous n’a jamais pu être entamée jusqu’à ces derniers jours avec les douloureux événements en cours.

Les échauffourées entre groupes de jeunes et forces de l’ordre à travers tout le territoire national et à Dakar en particulier se sont déroulées et se déroulent encore avec une telle violence et une telle détermination que tout le monde est inquiet et se demande où est ce que tout cela va mener », lit-on dans le communiqué.

Fustigeant les violences notées ces derniers jours dans le pays, la ligue des imams précise : » Le Sénégal n’a jamais eu à faire face à un tel déferlement de violence avec son lot de morts, de blessés graves, de biens publics et privés pillés, saccagés. Pour une affaire dont tout le monde disait au début qu’elle était privée, on en est à une crise politico-judiciaire avec des menaces, des intrigues, des soupçons de complots et des accusations tous azimuts à travers la presse et les réseaux sociaux, etc ».

« La LIPS lance un appel solennel à tous les acteurs pour un retour à la sérénité et au sens des responsabilités »

Ainsi, le comité lance un appel à l’endroit des Sénégalais à la retenue.

« Comme toutes les organisations dont une des préoccupations fondamentales devrait être, de prime abord, de promouvoir la paix, la ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (LIPS) lance un appel solennel à tous les acteurs pour un retour à la sérénité et au sens des responsabilités.

Et d’abord au Chef de l’Etat. C’est de lui que tout le monde attend des mesures d’apaisement dont la première est la libération de Ousmane Sonko. Même si toutes les vagues humaines qui déferlent à travers les rues semant la peur, le désarroi et le désordre ne sont pas de son parti, tous cependant prennent prétexte de son arrestation pour poser les actes que tout le monde déplore ».