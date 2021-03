Officier adjoint à la Section de recherche de la gendarmerie de Colobane, le capitaine Touré a confirmé l’information sur sa démission qui a alimenté les réseaux sociaux aujourd’hui. Se sentant acculé et espionné après la diffusion du PV d’audition de l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko, il a rédigé une lettre pour alerter sur sa sécurité et dénoncer la violation de sa vie privée par l’État.

Dans cette vidéo, il s’adresse aux Sénégalais et lance un appel. “J’ai demandé la démission du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Justice et du procureur de la république”, réitère Capitaine Touré, avant d’inviter les Sénégalais à arrêter les pillages des stations service et maisons.