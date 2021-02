URGENT Vidéo, Adamo déguainne les preuves de l’arrestation de Mo Gates

L’Histoire MO GATE et Adamo n’ a pas encore fini de livrer tous ses secrets,

dans une vidéo retransmis en direct, Adamo un furie de la plateforme digitale et très adule par les internautes et amateur d’instagram à cause de ses directs très controverse, montre les preuves via son smartphone que le fameux MO GATE a bel et bien été emprisonné, il n’est pas ce qu’il montre aux Sénégalais.