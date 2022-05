Législatives : les modifications de la liste de Yewwi pour Dakar

Le Conseil constitutionnel a permis à la coalition Yewwi Askan Wi de corriger sa liste pour les Législatives à Dakar. Celle-ci a été rejetée par la Direction générale des élections (DGE) pour non-respect de la parité.

Les responsables de cette coalition de l’opposition n’ont pas perdu de temps pour procéder aux changements requis.

L’Observateur renseigne dans son édition de ce mercredi que leur mandataire national, Déthie Fall, a adressé dans ce sens une lettre au président de la commission de réception des dossiers de déclaration de candidatures.

Yewwi a enlevé de sa liste pour Dakar Joseph Sarr (PDS) et Palla Samba (Taxawu Sénégal), qui se sont désistés après leur investiture. Pour les remplacer, Ousmane Sonko et Cie ont choisi, respectivement, Ndèye Yacine Ngouda Diène (6e) et Cheikh Abo Mbacké Thiam (7e).

L’introduction d’une dame à la 6e place permet à la liste de Yewwi de respecter la parité.