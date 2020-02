Dans le cadre de la pérennisation de la vision du Chef de l’État, Macky Sall, pour « un Sénégal propre avec zéro déchet », Mme le ministre du commerce et des Pme a procédé, ce dimanche 16 février, au nettoiement du quartier Lyndiane.

Cela en compagnie des populations qui ont massivement répondu à l’appel au notoyage de leur cadre de vie. Cette initiative de salubrité publique a est une initiative pilotée par M. Ousmane Goudiaby, le directeur de cabinet du ministre du commerce.

Elle a été encadrée par le délégué du quartier de Lyndiane et saluée par les jeunes. Et cette initiative attendue par les populations a connue l’adhésion des femmes du quartier le plus populaire de Ziguinchor; femmes regroupées autour du mouvement Jappo Ak Assome.