Faux billets : Jour de vérité pour le chanteur Thione Seck

Le chanteur Thione Seck, impliqué dans une affaire de faux billets, sera édifié sur son sort aujourd’hui. Selon Les Échos, le leader du Raam Daan fera face au juge, ce lundi 17 février, qui va statuer sur son cas.



La Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar avait infirmé le premier jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dakar. Thione Seck est poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie.

Idem pour son co-prévenu, Alaye Djité, qui répond également des mêmes délits. Le journal indique également que ses avocats vont demander le sursis à statuer.