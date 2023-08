Arrestation de Ousmane Sonko : Le soutien de l’ex-ministre du Commerce Assome Aminata Diatta…

Manifestement, entre l’ex-ministre du Commerce Assome Aminata Diatta et la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), le divorce est consommé, constate « L’As ».

Et ceux qui voyaient sa démission comme un prétexte pour rejoindre le parti Pastef auront davantage de quoi étayer leurs propos. Dans un communiqué, elle a apporté son soutien indéfectible à Ousmane Sonko.

«Profondément attaché à l’Etat droit, à une justice équitable, à la préservation des libertés individuelles et à la démocratie, le PS Jappo apporte son soutien moral au Parti Pastef et à son leader Ousmane Sonko dans ces durs moments », révèle l’énarque non sans faire savoir que ce dossier du maire de Ziguinchor doit être traité en toute impartialité.

Par ailleurs, nous dit « L’As », elle s’est inclinée devant les mémoires des personnes décédées après le placement sous mandat de dépôt d’Ousmane Sonko.