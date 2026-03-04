URGENT : Une base de la CIA frappée en Arabie Saoudite

Le Qatar annonce que deux missiles iraniens ont visé son territoire, dont l’un a frappé la base militaire américaine d’Al-Udeid.

“Les systèmes de défense antiaérienne ont intercepté avec succès l’un des missiles, le deuxième ayant frappé la base Al-Udeid au Qatar sans faire de victimes”, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.