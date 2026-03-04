URGENT : Une base de la CIA frappée en Arabie Saoudite

Une base de la CIA a été frappée en Arabie Saoudite, affirme un journaliste du Washington Post. “Une attaque présumée par drone iranien a frappé la station de la CIA en Arabie saoudite, ce qui constituerait une victoire symbolique importante pour la République islamique”, indique le journaliste John Hudson.
Le Qatar annonce que deux missiles iraniens ont visé son territoire, dont l’un a frappé la base militaire américaine d’Al-Udeid.
“Les systèmes de défense antiaérienne ont intercepté avec succès l’un des missiles, le deuxième ayant frappé la base Al-Udeid au Qatar sans faire de victimes”, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.
https://youtu.be/Bf5eyVoC2AI?si=i18UIh-qwMS9xdfW
