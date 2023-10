Les Brigades Al-Qods et Al-Qassam prévoient bombarder plusieurs localités israéliennes

La guerre entre Israel et le Hamas n’annonce pas sa fin, malgré que le président palestinien, Mahmoud Abbas, a exprimé son désaccord sur les meurtres et maltraitance dans les deux camps, ce jeudi dans un communiqué rendu public, le Hamas compte encore bombarder Israel.

Le bras armé du Hamas déclare « [bombarder] Ashkelon (…) avec un barrage de missiles ». Les Brigades d’Al-Qods, affiliées au Jihad islamique palestinien, ont également annoncé bombarder Ashkelon et Zikim « avec un important barrage de missiles ». Plus tôt dans l’après-midi, Al-Qassam annonçait bombarder « Ashkelon et Ashdod (…) avec des dizaines de missiles ».

Des sirènes d’alerte retentissent à plusieurs reprises dans cette zone côtière située entre le nord de la bande de Gaza et Tel-Aviv.