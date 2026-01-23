Koussanar : Pape Djibril Ndiaye , élu nouveau Maire

Ce Mercredi 21 janvier 2026, le conseil municipal de la commune de Koussanar a élu M. Pape Djibril Ndiaye ( lieutenant de Alpha Thiam ), membre du parti Forces Nouvelles ( Mouvance Présidentielle – Sonko / Diomaye ), nouveau Maire de la Commune de Koussanar ( Département de Tambacounda ).

Il devance les 3 autres candidats de l’Alliance pour la République APR dont Lala Sankharé qui assurait l’intérim depuis 3 mois suite au rappel à Dieu de l’ancien Maire de l’APR, feu Babacar Ba.

Aussitôt déclaré élu, réagissant sur les plate-formes digitales, le Directeur Général de l’ADEPME, M. Alpha Thiam dédie cette victoire au Président de la République, S.E.M Bassirou Diomaye Faye et au Premier Ministre, S.E.M Ousmane Sonko tout en souhaitant que cette responsabilité puisse être placée sous le signe du service public, du dialogue et d’une action résolue au service de la population de Koussanar.