Les premiers résultats du BFEM 2024 viennent de tomber dans le département de Salémata. En effet, au centre d’Ébarack, sur un total de 50 candidats inscrits, 24 sont passés d’office et 20 sont appelés à subir les épreuves du second groupe qui va démarrer le lundi prochain. Trois ont été ajournés et trois autres ne s’étaient pas présentés.

En attendant le second tour, le collège d’Ébarack s’en sort avec un taux de réussite de 51,6 0 %.