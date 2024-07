Soixante-dix migrants sénégalais sont retenus en Tunisie, selon la mairie de Thiaroye-sur-Mer et Horizons sans frontières (HSF). “À ce stade, le CSDH n’a reçu aucune information précise sur les circonstances de leur détention ni sur leurs conditions actuelles”, a cependant précisé le Comité sénégalais des Droits de l’homme (CSDH).

Toutefois, il dit exprimer sa vive préoccupation à propos des informations rapportées sur la détention de ces 70 Sénégalais en Tunisie par des bandes armées. “Ces Sénégalais, candidats à l’émigration clandestine, sont actuellement en situation de grande précarité”, lit-on dans un communiqué.

À ce sujet, la professeure Amsatou Sow Sidibé, présidente du CSDH, appelle les autorités sénégalaises et tunisiennes à prendre des mesures urgentes pour garantir la sécurité et la libération de ces individus. Elle demande également à la communauté internationale de suivre de près cette situation et de soutenir les efforts visant à protéger les droits et la dignité des migrants.

Le Comité sénégalais des Droits de l’homme réitère son engagement à défendre les droits de tous les migrants et à promouvoir une coopération internationale renforcée pour résoudre les défis de la migration clandestine dans le respect des Droits de l’homme, souligne sa présidente.