Joal : Interpellation de 23 candidats à la migration irrégulière

Les gendarmes de la brigade territoriale de Joal ont brisé le rêve de 23 candidats à la migration irrégulière qui tentaient de rallier l’Espagne par la voie maritime.

Il s’agit de 14 Guinéens, cinq Gambiens et quatre Sénégalais, a appris Seneweb d’une chef de la Divcom. Ces voyageurs clandestins ont été interpellés mardi dernier par les hommes du major Sène.

“BILAN DE L’OPÉRATION

Candidats interpellés : 23, dont six mineurs (17 garçons et six filles) répartis comme suit : 14 Guinéens, cinq Gambiens et quatre Sénégalais.

Chaque candidat a versé un montant compris entre 400 000 et 500 000 F CFA.Les investigations se poursuivent.

La gendarmerie nationale invite les populations à contacter gratuitement les numéros verts 123 ou 800 00 20 20 pour tout renseignement utile”, renseigne le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.