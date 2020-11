C’est une affaire gênante qui occupe actuellement la hiérarchie de la police. Depuis ce matin, une vidéo devenue virale montre un policier en tenue s’agenouiller devant Serigne Modou Kara Mbacké, Noreyni, l’un des chefs les plus charismatiques du mouridisme. Et la police dont l’image a pris un coup terrible à décider de sévir. Pour que cela serve de lecons à de futurs policiers talibés.

Gardien de la paix au commissariat central de Louga, l’agent P.B.D avait été en faction devant le palais de Djily Mbaye à Louga. Il se trouve, ce jour là, que Serigne Modou Kara était l’invité d’honneur d’un petit maagal qui se déroulait dans la capitale du Ndiambour. Et lorsque ce dernier est sorti du palais, l’agent de police s’est avancé vers lui. Et lui a fait des génuflexions avant de ramper derrière Serigne Modou Kara.

L’acte de dévotion que le policier a cru naturel serait passée sous silence si les services de Serigne Modou Kara n’ont pas, pour vendre l’image de leur chef, mise la vidéo en ligne. Et depuis, c’est une vague de clameurs qui est remontée de toute la hiérarchie policière. “Sans attendre quoi que ce soit, le chef de service de la police régionale a pris ses responsabilités et des mesures conservatoires ont été prises à l’encontre du policier.” Ont assuré à Kewoulo des sources policières. Pour sa part, le patron du bureau des relations publiques de la police a déclaré que “l’agent est en arrêt de rigueur pour 10 jours. Il est en taule actuellement.”

Pour le porte-parole de la police, “la hiérarchie policière ne laissera pas passer cet acte qui n’honore pas, au delà de la police, l’ensemble des forces de sécurité et de défense.” Et pour que ce genre d’actes ne se répète pas, la police va traduire son agent devant le conseil d’enquête dès lundi pour lui appliquer une sanction à la hauteur de l’acte. Parce que, pour la hiérarchie policière, “il n’est pas acceptable qu’un agent soit en tenue correcte et s’agenouille devant une autorité quelle soit religieuse ou autre.“

Si pour la police, son agent a commis une infraction, pour le policier incriminé c’est ne pas faire ce qu’il a fait qui aurait été un crime de blasphème. Parce que le général est son guide, sur terre comme dans l’eau delà. « Je ne regrette rien, parce que le Général Kara est et reste mon Guide. Donc je ne peux le saluer qu’avec révérence”. A écrit l’agent en réponde à la demande d’explication que lui a servi le commissaire Lamarana Diallo – à ne pas confondre avec le comédien. Celui là a été un l’un des plus emblématiques que le commissariat de Ziguinchor ait connu ces 10 dernières années avant de migrer à Louga.