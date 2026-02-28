Affaire de transmission du VIH : un policier arrêté à Keur Massar

L’information judiciaire ouverte dans l’affaire dite d’homosexualité et de transmission du VIH connaît un nouveau développement. Trois nouvelles personnes ont été interpellées par la Brigade de recherches de Keur Massar, agissant dans le cadre d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, rapporte seneweb.

Parmi les personnes arrêtées figure un agent de police, dont le nom aurait été cité par un inculpé porteur du VIH/Sida, entendu au fond par le magistrat instructeur. À la suite de cette audition, le juge a ordonné qu’il soit à son tour entendu par les enquêteurs.

Placée en garde à vue, la recrue des forces de l’ordre a formellement contesté les faits d’actes contre nature qui lui sont imputés. Afin de vérifier certains éléments du dossier, les gendarmes ont procédé à une réquisition aux fins de dépistage du VIH. Selon des sources proches du dossier, les résultats se sont révélés négatifs.

Malgré cet élément en sa faveur, et sauf revirement de dernière minute, l’agent de police devrait être présenté au juge d’instruction ce lundi, en même temps que les deux autres personnes interpellées dans le cadre de la même procédure.