On en sait un peu plus sur les raisons de la mise aux arrêts du Lt colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla. Comme le montre clairement cette vidéo exclusive de Kewoulo, l’officier supérieur de l’armée, commandant le 12 ème bataillon d’Infanterie, a été relevé de ses fonctions pour avoir accueilli son guide religieux en tenue d’apparat. Et avoir demandé aux hommes sous son commandement de former une haie d’honneur à Serigne Bass Abdou Khadre.

Le Lt Colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla, Chef de Corps du 12 ème Bataillon d’instruction, est aux arrêts de rigueur depuis ce jeudi 27 juin. Il fait l’objet d’une mesure disciplinaire mise en exécution par le Colonel Mbaye Cissé, commandant de la Zone militaire N°2 (Saint – Louis ), son supérieur directe. Comme le démontre cette vidéo exclusive de Kewoulo, le commandant du 12 ème bataillon, dont l’appartenance au mouridisme est connu de tous, a reçu Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le porte parole du Khalife général des mourides: l’une des plus puissantes confréries religieuses du Sénégal.

Une visite privée sur laquelle, normalement, rien ne peut lui être reprochée même si elle a eu lieu au sein du casernement de l’armée. Alors que l’officier supérieur avait la charge de former plus de 70% des futurs éléments de l’armée comme il l’a déclaré, lui-même dans la vidéo, sa posture de simple disciple assis par terre devant des hommes à qui il est censé inculquer le culte du chef n’a pas été du goût de ses supérieurs. Alors que les militaires Sénégalais sont connus pour impartialité et exaspération du prosélytisme religieux, la moindre entorse à cette sacro-sainte neutralité de l’armée fait tâche.

Alors que les militaires dans ce pays multiculturel et multiconfessionnel ne doivent montrer leur soumission qu’au chef suprême des armées, le président de la République, ces images du Lt colonel Sylla, assis au pieds du marabout, a été mal interprété par ses chefs. Aussi, à en croire des confidences obtenues par Kewoulo, l’armée reproche au commandant d’avoir demandé aux hommes sous son commandement de se mettre en tenue d’apparat pour saluer Serigne Bass. Et de former une haie d’honneur au marabout qui s’apprêtait à regagner son véhicule. Autant de manquements qui froissent avec le comportement exemplaire dont doit faire montre un officier supérieur censé inculquer des valeurs militaires à des hommes de troupes.

Alors qu’il est apparu heureux de s’exhiber aux cotés de son marabout sur des vidéos filmées au téléphone portable, c’est avec surprise que le Lt Colonel Sylla a appris que ce sont ces images vont causer ses ennuis. Mis aux arrêts de rigueur dès que la vidéo a commencé à fuiter, l’officier supérieur a été relevé de ses fonctions à l’issue des 60 jours de prison militaire. Et du coté de la grande muette on donne sa langue au chat quant à l’issue de cette procédure disciplinaire. Va-t-il être mis directement à la retraite de l’armée tout en conservant sa pension, comme l’a été le colonel Abdoul Aziz Ndao de la gendarmerie? Ou tout simplement exclu des rangs de l’armée?

Personne, pour le moment, ne préfère se prononcer l’a dessus. Une chose est pourtant sûre, l’armée qui prend au sérieux la fragilité de la cohésion sociale au Sénégal ne veut pas jouer avec ces questions confrériques. Et tient à ce que ses hommes restent loin des marabouts et de leur lutte d’influence. C’est dans ce sens que des militaires qui étaient de retour d’une Opération extérieure (Opex) au Darfour avaient été lourdement sanctionnés. Ces derniers, en tenue officielle, s’étaient rendus à Touba pour remettre leur offrande à leur marabout afin qu’ils puissent bénéficier de sa bénédiction.

Et leurs chefs avaient lourdement sanctionné ces actes. Toutefois, même si ces images sont inquiétantes pour le symbole, rien ne doit être surprenant au Sénégal puisque, pendant les 12 ans de son règne, on a vu le président Abdoulaye Wade, chef de l’Etat et chef suprême des armées, s’asseoir à même le sol devant des dignitaires mourides. Aussi, alors que rien ne les y a autorisé Sérigne Modou Kara Mbacké, Cheikh Béthio Thioune et Serigne Moustapha Sy ont formé des milices qui fonctionnent comme des armées régulières au Sénégal.