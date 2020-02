Projets de l’État : Macky « confie » Diamniadio aux Turcs

Au-delà de la construction du futur stade olympique de Diamniadio qui sera inauguré le 20 février prochain, pour un montant de 230 millions d’euros, les puissants turcs du groupe Summa vont également hériter de 2 autres projets majeurs du Président Macky Sall, à savoir l’Université Amadou Makhtar Mbow et l’Institut du pétrole et gaz (Inpg).



Mais, si le chef de l’État en a décidé ainsi, c’est parce qu’il est « particulièrement déçu » par les personnalités en charge de la gestion de ces 2 projets.

D’ailleurs pour l’Université Amadou Makhtar Mbow, nous dit-on, les sanctions sont déjà tombées avec le limogeage, lors du dernier remaniement, de Mary Teuw Niane et la rupture du contrat en décembre avec Bictogo-Marylis BTP.

Quant à l’Inpg, la situation est un peu compliquée. Car, d’après des sources, il y a le « cas » Pierre Goudiaby Atepa qui a été « écarté suite aux divergences politiques » avec le pouvoir.

Mais, il est aussi pointé du doigt « la gestion chaotique » du dossier par le Cos-Petrogaz, maître d’ouvrage du projet qui n’a pas réussi à démarrer les chantiers malgré les financements disponibles et annoncés des pétroliers Total et Bp.