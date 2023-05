Affaire Sweet Beauté : Sonko ne sera pas arrêté, mais jugé par contumace

Les forces de l’ordre n’iront pas chercher Ousmane Sonko à Ziguinchor. Si l’opposant ne se présente pas à son procès demain mardi 16 mai, il sera jugé par contumace, selon des informations de la Rfm dans son édition de 22 heures.

Des manifestations ont éclaté ce lundi matin à Ziguinchor, fief de l’opposant Ousmane Sonko. Son procès pour viol et menace de mort l’opposant à Adji Sarr est prévu demain devant la chambre criminelle. Ces militants ont barricadé sa maison pour disent-ils empêcher son arrestation. Un mort (du côté des policiers) a été enregistré et plusieurs autres manifestants blessés et évacués à l’hôpital de la région située dans le sud du Sénégal. A Dakar et dans d’autres régions, l’on signale aussi de violentes manifestations.