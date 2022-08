Guinée : le Front national pour la défense de la Constitution dissous par un arrêté du gouvernement

Le gouvernement de la transition de la Guinée a dissous le Front national pour la défense de la Constitution, ce mardi pour avoir dénoncée la gestion unilatérale de la transition. Cette décision intervient alors que le collectif préparait une nouvelle manifestation.

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), un important collectif qui s’oppose depuis plusieurs mois à la junte au pouvoir en Guinée et qui avait été le fer de lance de la contestation contre l’ex président (2010-2021), a été dissous par un arrêté du gouvernement authentifié mardi 9 août par l’AFP.

“Le présent arrêté (…) prend effet à compter de sa date de signature” samedi, dit le document signé par Mory Condé, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.

Le FNDC, coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, a été à l’initiative des manifestations organisées les 28 et 29 juillet, interdites par les autorités et où cinq personnes ont été tuées, pour dénoncer la “gestion unilatérale de la transition” par la junte.

L’annonce de la dissolution avait fuité, lundi au soir, sur les réseaux sociaux à la suite d’un nouvel appel à manifester du FNDC le 17 août sur l’ensemble du territoire guinéen. “Leur mode opératoire se structure par des actions violentes au cours de manifestations interdites, des attaques contre des individus qui ne partagent pas leur idéologie, et des actions ciblées contre les forces de l’ordre”, a affirmé le gouvernement dans cet arrêté. “Ce groupement de fait (…) provoque des manifestations armées sur les voies et lieux publiques, ayant les agissements d’un groupement de combats et de milices privées.”

Ce collectif “mettant en péril l’unité nationale, la paix publique et le vivre ensemble, ne figure pas sur la liste des ONG en Guinée, ni sur la liste des collectifs d’association (…) et encore moins dans le répertoire des ONG agréées en République de Guinée”, complète Mory Condé.

“Nous ne commentons pas cet arrêté du ministre, nous ne nous sentons pas concernés”, a réagi auprès de l’AFP Abdoulaye Oumou Sow, chargé de communication du collectif.

Cellou Dalein Diallo, principal opposant guinéen sous l’ancien président Alpha Condé, a condamné cette décision en estimant que c’était “un coup dur porté à la liberté, la justice, la démocratie et la paix”, sur les réseaux sociaux.

“Pour nous, s’inscrire dans une logique de la confiscation des libertés des citoyens ou faire taire toutes les voix dissonantes ne fera que compliquer davantage la situation”, a réagi l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’Homme et du citoyen (OGDH), qui se dit “très préoccupée” par “la tournure des événements”.

Deux des leaders du FNDC, Oumar Sylla alias Foniké Mangué et Ibrahima Diallo, sont détenus depuis les dernières manifestations à la prison civile de Conakry après avoir été inculpés de “participation à un attroupement interdit, de pillages, de destruction de biens publics et privés, de coups et blessures volontaires”.