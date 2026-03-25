Urgent-Guinée : Toumba Djakité est mort en détention

Hospitalisé en urgence le 23 mars après un malaise carcéral, l’ancien militaire guinéen Aboubacar Diakité, dit Toumba, est décédé deux jours plus tard, le 25 mars 2026 à 04h35, des suites d’une péritonite aiguë généralisée, selon la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

Le Commandant Aboubacar Diakité, dit Toumba, condamné en juillet 2024 à dix ans de prison pour crimes contre l’humanité, dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, est décédé mercredi matin à l’Hôpital militaire du camp Samory Touré, où il avait été évacué en urgence deux jours plus tôt, a appris APA de sources officielles.

La Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DNAPR), dans un communiqué signé de son directeur Mamadou Gandou Bah, a précisé que le décès est survenu à 04h35, dans un tableau clinique de hernie de la ligne blanche étranglée, compliquée d’une péritonite aiguë généralisée, ainsi que l’ont attesté les médecins traitants.

Le 23 mars au soir, un malaise survenu en milieu carcéral à la Maison d’arrêt de Coyah avait conduit à son évacuation d’urgence vers l’hôpital militaire, où il avait été placé en soins intensifs sous surveillance étroite, avait alors indiqué le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry. Malgré une prise en charge spécialisée, son état s’était révélé défavorable.

Son état de santé était préoccupant depuis plusieurs semaines. Un rapport médical établi le 4 mars 2026 par les Professeurs Houssein Fofana, chirurgien, et Elhadj Yaya Baldé, cardiologue, du Centre hospitalo-universitaire Ignace Deen, avait déjà relevé une tuméfaction épigastrique, des douleurs abdominales persistantes, une constipation chronique et des troubles du sommeil.

Le décès intervient dans un contexte pénitentiaire tendu. En février 2026, lors d’une fouille inopinée à la Maison centrale de Conakry, les autorités avaient saisi des téléphones portables, des substances psychotropes et des armes blanches en sa possession. Diakité aurait alors refusé de se soumettre à la fouille et proféré des menaces à l’encontre des agents de sécurité, selon le Parquet. Ces incidents avaient motivé son transfert à la Maison d’arrêt de Coyah le 10 février 2026.

La DNAPR a annoncé qu’un rapport détaillé sera transmis sans délai aux autorités judiciaires compétentes. Elle a exprimé ses condoléances à la famille du défunt et à ses proches.

Condamné par le tribunal criminel de Dixinn pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009, au cours duquel des centaines de civils avaient été tués par des militaires dans le stade national de Conakry, Aboubacar Diakité dit Toumba demeure l’une des figures les plus controversées de l’histoire politique et sécuritaire récente de la Guinée.

AC/Sf/APA