Guinée-Bissau : la junte ignore la feuille de route de la CEDEAO et fixe les élections au mois de décembre 2026

Cette annonce intervient alors qu’au début du mois de janvier, les présidents Julius Maada Bio (Sierra Leone) et Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), mandatés dans le cadre des efforts de médiation régionale, avaient exigé avec fermeté la mise en place d’un gouvernement de transition civil et inclusif, intégrant l’ensemble des partis disposant de sièges au Parlement.

Selon la proposition de la CEDEAO, ce gouvernement de transition devait diriger le pays pour une période comprise entre six mois et un an, avant l’organisation d’élections présidentielle et législatives crédibles. Mis devant cette exigence, les militaires avaient alors donné un accord de principe, affirmant ne pas être opposés à cette option.

La fixation unilatérale d’un scrutin à l’horizon fin 2026 est perçue par de nombreux observateurs comme un recul par rapport aux engagements pris, et comme une tentative de prolonger la transition militaire, au risque d’accentuer les tensions politiques et diplomatiques autour du processus de retour à l’ordre constitutionnel.