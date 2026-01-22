Sacre des Lions : après Diomaye Faye, la Fédération révèle ses primes

Il pleut des millions de francs CFA sur la Tanière. En plus des 75 millions, assortis d’un terrain de 1500 m2 sur la Petite Côte, offerts par le Président Diomaye Faye, les Lions ont droit à d’autres primes versées par la Fédération sénégalaise de football (FSF), non seulement pour leur parcours de champion à la CAN 2025, mais aussi leur qualification et leur participation à la compétition.

D’après le calcul de L’Observateur, un joueur qui a pris part à l’ensemble de l’aventure touchera en tout 136 millions. Cela veut dire qu’au montant accordé par le chef de l’État, s’ajoutent 61 millions de l’instance fédérale.

L’enveloppe de la FSF, que pourrait encaisser un joueur, se compose ainsi : 7 millions de prime de qualification (au prorata du nombre de matchs joués) à la CAN, 6 millions pour la participation au tournoi et 48 millions entre les huitièmes et la finale (4 millions pour les 8es, 6 pour les 1/4, 8 pour les 1/2, 10 pour la finale et 20 pour la coupe).