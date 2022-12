La Guinée achète un avion de type présidentiel

Le mardi 20 décembre dernier, le président de la transition guinéenne, le Colonel Mamadi Doumbouya était à l’aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Il est allé réceptionner un avion de type présidentiel acquis par la République de Guinée. C’est du moins, ce qu’indique le compte twitter de la présidence de la république de ce pays.

L’appareil est un jet de marque C9-SPM sur lequel il est ostensiblement écrit : « République de Guinée ». On ignore pour l’instant, si cet avion servira de moyen de déplacement au président de la République. En tout cas, selon le service de communication de la présidence, la vision de Mamadi Doumbouya est de doter très rapidement la Guinée d’une nouvelle compagnie aérienne performante et compétitive.

L’objectif est de faciliter non seulement, le déplacement des officiels, mais aussi et surtout marquer le retour de la Guinée dans le trafic aérien « signe de respectabilité du pays à l’échelle internationale ». « Dans ce cadre d’autres appareils pourraient rallier Conakry prochainement » poursuit le service de communication de la présidence. Rappelons que la Guinée n’a plus de compagnie aérienne nationale depuis plusieurs dizaines d’années.