Évacuation d’Ali Haidar en France : Guy Marius Sagna jette une pierre dans le jardin de Macky Sall

Après avoir fait un rappel de son post sur sa page Facebook pour dénoncer « le fait que le Président Macky Sall détourne les richesses du Sénégal nous empêchant ainsi d’avoir pour le Sénégal et l’Afrique de bons et suffisants hôpitaux qui n’ont rien à envier au reste du monde », qui lui a valu l’emprisonnement de 30 jours à Rebeuss, Guy Marius Sagna accuse à nouveau le président de la République Macky Sall de détournement. Pour lui, si l’Afrique évacue ses malades, c’est parce que nos élus évacuent, détournent nos richesses.

« Aujourd’hui Aly Haidar évacué par Macky Sall, Pape Samba Mboup évacué, d’autres ajoutent : Idrissa Seck aussi est allé se soigner à l’étranger. Prompt rétablissement à eux ! Et le Sénégalais lambda qui l’évacuera ? L’Afrique évacue ses malades parce que nos élus évacuent, détournent nos richesses. Mais ce qui nous préoccupe le plus est le rétablissement du Sénégal et de l’Afrique. Le Sénégal sous le garçon de course de l’impérialisme Macky Sall, est un pays exportateur de malades et importateur de médicaments. Sur les 1.232.318 doses de vaccins contre le coronavirus distribuées au Sénégal, 700.200 doses nous ont été données… ce sont nos élus voleurs de deniers publics et larbins de l’impérialisme. Président Macky Sall, notre vaillant personnel de santé n’a pas besoin de vos visites, mais que vous arrêtiez de détourner nos richesses », tonne Guy Marius Sagna.

Poursuivant ses propos, le membre fondateur du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp–France Dégage) prévient le chef de l’Etat. Pour lui, ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable.

« Nous autres Sénégalais qui ne sommes pas riches, qui n’avons de nationalité qu’africaine, qui sommes condamnés à nous soigner au Sénégal particulièrement dans l’hôpital public nous devons nous inscrire massivement et voter contre Macky Sall lors de toutes les autres prochaines élections. Président Macky Sall, à vous qui bloquez les inscriptions des jeunes sur les listes électorales, je veux juste vous rappeler une chose, ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable ».