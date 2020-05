Le tribunal des flagrants délits de Marseille vient de rendre une décision révolutionnaire qui va certainement changer, pendant longtemps, la perception des populations qui ont -souvent- assisté à la condamnation de toute personne conduite devant le tribunal et dont la parole est opposée à celle d’agents dépositaires de l’autorité publique. Attraits à la barre pour un différend les ayant opposé à un jeune afghan accusé « d’outrage à agents », deux policiers ont été condamnés à la prison ferme. Et écroués.

Ils s’appellent Michel Provenzano, 46 ans, et Mathieu Coelho, 26 ans. A eux deux, ils vont désormais symboliser le mensonge policier et le racisme des agents de la force publique lorsqu’ils commettent des bavures à l’encontre de personnes d’origine étrangère. Ce mercredi, ils ont été condamnés à 4 ans de prison ferme pour Michel Provenzano et 18 mois pour Mathieu Coelho, un jeune policier tout juste sorti de l’école de police. Et, ils ont aussitôt été écroués à la fin de l’audience. A en croire l’acte d’accusation, les deux policiers accompagnés de leur adjointe de sécurité -ASP au Sénégal- ont, ce 12 avril, retrouvé le jeune afghan assis sur un banc public alors que les recommandations du confinement le lui interdisent.

Interpellés par les policiers, l’homme les aurait insulté et craché dessus. Et ne pouvant pas laisser passer cet outrage, les policiers ont interpellé le jeune homme pour l’embarquer dans leur véhicule. Mais, au lieu de le conduire au commissariat de police et de le remettre à un officier de police judiciaire, ils ont décidé de le conduire à 30 kilomètres de son domicile, de le tabasser et de l’y abandonner après avoir cassé son téléphone « pour qu’il ne prenne pas en photo la plaque d’immatriculation de notre véhicule », ont-ils soutenu devant la barre. Après avoir commis cet acte, les policiers, revenus à leur véhicule, ont rédigé un faux procès verbal de l’incident. Et déclaré avoir remis le mis en cause au commissariat.

Alors que d’autres jeunes auraient décidé de laisser tomber, l’afghan, lui, a décidé, dès le 13 avril dernier, de porter plainte contre les policiers. Ainsi, l’IGPN, alertée de l’affaire, a ouvert une enquête administrative puis judiciaire ayant conduit à l’arrestation des flics ripoux. Ayant fait bloc derrière leur version mensongère, les deux flics ont vu leur défense fragiliser par le témoignage honnête de leur adjointe de sécurité, une jeune dame gagnée par le remord. Alors que les deux policiers ont cherché à enfoncer l’afghan, l’adjointe a décidé de dire la vérité. Toute la vérité. C’est ainsi qu’elle a raconté aux policiers que, c’est leur chef, le CRS de 46 ans qui a décidé d’arrêter l’afghan et de le conduire à cet endroit isolé. Aussi, elle a soutenu l’avoir vu mettre gratuitement des gifles à l’afghan menotté.

Fort de ce témoignage, l’Inspection générale de la police nationale a décidé de présenter les 3 policiers devant le parquet. Entendus par le maître des poursuites, le trio a atterri devant la barre du tribunal des flagrants délits de Marseille qui a décidé de sanctionner lourdement ces « policiers qui agissent comme des voyous. » Comme ses collègues hommes, l’adjointe a, aussi, été condamnée par le tribunal des flagrants délits. « Mais, pour elle, ça a été à un an avec sursis. » A soutenu une source ayant assisté à l’audience. Pour Nicolas Berthier qui défendait le policier Michel Provenzano, 46 ans, « ce sont 33 minutes de dérapage, de folie hors cadre contre 20 ans passés dans les CRS sans aucune mention disciplinaire » qui doivent être mis sur la balance de la justice, espérant de ce fait amadouer les juges. Mais, décidés à dire le droit, les juges ont refusé d’écouter les policiers qui ont reconnu avoir fait « une grosse connerie. »