Mercato: Riolo suggère Marseille Habib Beye comme entraineur

A la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille est très intéressé par Paulo Fonseca, en fin de contrat avec Lille, et Roberto De Zerbi, libre depuis son récent départ de Brighton. Pour Daniel Riolo, le club phocéen devrait tenter une piste plus abordable, celle menant à son ancien défenseur Habib Beye, qui a annoncé son départ du Red Star et son intérêt pour l’OM.

“Demain, si tu me dis, on tente Habib Beye, je ne tombe pas de ma chaise. Pourquoi pas ? Il connaît l’environnement. Vu comme est construit l’effectif en ce moment, il sait bien que ça va être un grand chamboulement. Si c’est pour prendre un faux bon… On a pris un entraîneur à poigne, Gattuso, échec, on a pris Marcelino, qui a une bonne cote en Espagne, catastrophe. Si tu arrives à avoir Fonseca, très bien mais pour l’instant, il ne veut pas venir et attend d’autres réponses. Vas-y à fond sur un mec qui a envie de venir et qui rêve de venir. Tente le coup. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas apte”, a estimé le consultant de RMC.