Les jeunes interpellés lors des manifestations en soutien à Ousmane Sonko seront, normalement, déférés au parquet ce mercredi. C’est ce que renseigne un de leurs avocats, selon la Rfm. Sur les 42 personnes arrêtées, une seule n’a pas été entendue.

Du côté de Pastef, on dénonce des «sévices et maltraitances contre ses militants et sympathisants arrêtés en marge des manifestations sur l’ensemble du territoire national pour la défense des droits du Président de Pastef.» Ils exigent leur libération immédiate et inconditionnelle dans un communiqué du comité de pilotage du parti.