Drogue “MDMA” : une fausse maquilleuse tombe aux Almadies

Mame Awa Ndiaye, une jeune femme de 23 ans se présentant comme maquilleuse, a été démasquée et arrêtée, aux Almadies (banlieue dakaroise). Elle a été déférée au parquet hier, mardi pour « association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue ».

Tout a commencé selon « Libération », par un renseignement anonyme parvenu aux enquêteurs du commissariat des Parcelles Assainies. Pour confirmer les soupçons, les policiers ont mis en place une opération d’infiltration. Un agent infiltré a pris contact avec la jeune femme pour commander une « boule » de MDMA au prix de 50 000 FCFA. Le rendez-vous a été fixé aux Almadies. Dès que la transaction a été effectuée et la livraison validée, les forces de l’ordre, qui filaient la suspecte, sont passées à l’action.

L’arrestation a été suivie d’une perquisition immédiate dans le studio de la mise en cause, situé à proximité du siège de Philip Morris.

Les enquêteurs un découvert 8 boules de MDMA (estimées à 50 000 FCFA l’unité), 3 boulettes de MDMA (petit format, 5 000 FCFA l’unité), Une bouteille de protoxyde d’azote de 1,5 kg, 9 ballons à gaz, du protoxyde d’azote (communément appelé “gaz hilarant”) et de ballons. Confirmant ainsi la commercialisation de substances psychoactives très prisées dans certains milieux festifs dakarois.

Lors de son interrogatoire, Mame Awa Ndiaye a tenté de minimiser sa responsabilité en affirmant n’être qu’une intermédiaire. Elle a désigné un certain « Tapha » comme étant son fournisseur, sans toutefois être en mesure de fournir plus de précisions sur l’identité réelle ou la localisation de ce dernier.

L’enquête se poursuit pour tenter de remonter la filière de distribution de ces drogues de synthèse de plus en plus présentes dans la capitale.