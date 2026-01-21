« Quel homme ! » : l’hommage fort de l’archevêque d’Alger à Sadio Mané

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations dimanche dernier face au Maroc, le Sénégal continue de recueillir des marques de reconnaissance bien au-delà du continent. La dernière en date émane d’une voix morale respectée : Jean-Paul Vesco, archevêque d’Alger, qui a adressé un message de félicitations appuyé à l’équipe nationale sénégalaise, saluant à la fois la portée historique du sacre et l’exemplarité de l’un de ses principaux artisans, Sadio Mané.

Dans une note rendue publique, le prélat n’a pas caché son admiration pour la performance collective des Lions de la Teranga, mais surtout pour l’attitude et le leadership du capitaine sénégalais dans un moment de tension extrême. Revenant sur une séquence décisive de la finale, Jean-Paul Vesco a livré un témoignage personnel empreint de force et de respect.

« Hier soir (Dimanche), j’ai reçu la plus grande leçon de leadership de ma vie ! Voir Sadio Mané rester debout, seul sur le terrain, contre les ordres de son entraîneur et dans un chaos général, rappeler ses coéquipiers en leur criant “soyons des hommes !”, les faire revenir, renverser le cours du match de la façon la plus inattendue qui soit, et ramener finalement la victoire à son pays quand son équipe avait choisi de se draper dans le déshonneur plutôt que d’affronter une probable défaite », a écrit l’archevêque d’Alger.

Au-delà de l’exploit sportif, le religieux a insisté sur la dimension humaine et morale de l’acte posé par l’attaquant sénégalais, qu’il considère comme un modèle de courage et de responsabilité. Pour Mgr Jean-Paul Vesco, cette attitude dépasse le cadre du football et s’apparente à une véritable leçon de vie.

« Quel homme ! Un homme reconnu par tous pour ses qualités humaines, vivant simplement, ayant consacré la plus grande partie de ses gains à faire du bien autour de lui et capable de tirer sa révérence le moment venu. Chapeau bas Monsieur Mané ! », a-t-il ajouté, rendant un hommage appuyé à l’engagement personnel et social du joueur.

Ce message, largement relayé, vient renforcer l’image d’un Sadio Mané unanimement salué pour son exemplarité, tant sur le terrain qu’en dehors. Pilier de l’équipe nationale, l’ancien Ballon d’or africain a une nouvelle fois incarné l’esprit de responsabilité et de dépassement de soi qui a conduit le Sénégal vers un nouveau sacre continental.