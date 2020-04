Dr BACAR DIA ET SORY KABA FAVORABLE À UN DÉPISTAGE MASSIF FACE AUX CAS COMMUNAUTAIRES

Quelles réponses sanitaires et communautaires face au coronavirus ? Tel est le thème débattu par Bacar Dia, ancien ministre et Docteur en médecine, et Sory Kaba, ancien secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur. Ces deux invités de la matinale d’Iradio sont pour le dépistage massif afin de maîtriser les cas communautaires qui deviennent de plus en plus inquiétants.

« A mon avis, on doit aller au dépistage massif pour contourner cette maladie. Ce qu’il faut pour éviter la propagation de ce virus c’est de respecter les gestes barrières, l’isolement et le traitement des malades. Or, on ne peut pas isoler les malades sans, au préalable, faire un dépistage massif. Il faut qu’on aille vers un dépistage massif mais, tout cela doit être coordonné », a expliqué Bacar Dia.

Sory Kaba a abondé dans le même sens. Pour lui, il faut identifier les zones où on détermine des centres de dépistages collectifs communautaires. Car, à son avis, si on amplifie les dépistages en créant des centres dans différentes zones, on pourra trouver une solution rapide face à cette maladie. Toutefois, Sorry Kaba demeure et reste convaincu que la sensibilisation est l’arme fatale contre cette maladie.