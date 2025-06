Prévisions saisonnières 2025 : une saison des pluies prometteuse mais à haut risque ( Anacim)

L’Aviation nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié mardi la mise à jour de ses prévisions saisonnières pour l’année 2025. Si les perspectives pluviométriques s’annoncent globalement favorables pour l’agriculture, les autorités appellent néanmoins à la prudence face à un risque élevé d’épisodes extrêmes, notamment entre août et septembre.

Des pluies globalement abondantes

Pour la période juillet-août-septembre (JAS 2025), les prévisionnistes annoncent des pluies normales à excédentaires sur la majeure partie du territoire national. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs, qui pourraient ainsi bénéficier de conditions propices aux cultures.

Le Sud-Est du pays sera particulièrement arrosé, avec de fortes précipitations attendues dans les régions de Kédougou, de l’Est de Tambacounda et de l’Est de Kolda. Ces zones devront donc se préparer à d’importants cumuls d’eau, susceptibles de provoquer des inondations localisées.

Août et septembre sous haute vigilance

La période août-septembre s’annonce critique : les services météorologiques alertent sur un risque accru d’épisodes de pluies extrêmes, pouvant engendrer des crues soudaines, des inondations ou des glissements de terrain. Une vigilance renforcée est donc recommandée, notamment dans les zones densément peuplées ou à faibles infrastructures de drainage.

Des prolongations pluvieuses jusqu’en octobre

Les prévisions couvrant août-septembre-octobre (ASO 2025) indiquent que les pluies resteront abondantes dans plusieurs régions du Centre et du Sud, notamment à Dakar, Thiès, Mbour, Kaolack et Ziguinchor. La fin de la saison des pluies pourrait ainsi être plus tardive que d’habitude, avec des précipitations possibles jusqu’à la fin octobre dans plusieurs localités.

L’année dernière, des inondations ont été notées dans le pays et particulièrement dans la zone et nord Est où beaucoup de personnes ont dû abandonner leur domicile.