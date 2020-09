Des nuages de moustiques tueurs ravagent le sud des États-Unis

Après les ravages de l’ouragan Laura fin août, qui a fait près de 14 morts, les habitants de Louisiane doivent désormais faire face à un autre fléau : les moustiques.

et ouragan, l’un des plus puissants dans la région depuis plus d’un siècle et demi, a amené une nuisance inattendue dans son sillage. Les habitants du sud des États-Unis doivent désormais se battre avec des nuages de moustiques tueurs.

Des nuages capables de tuer un boeuf

Sans doute attirés par l’important niveau d’humidité dû aux ouragans, les moustiques se sont rassemblés en nuages ultra voraces qui ravagent la région. Les essaims de moustiques s’attaquent carrément aux animaux et plusieurs éleveurs ont révélé avoir perdu des dizaines de bêtes.

Entre 300 et 400 bovins ont ainsi péri à cause des moustiques selon Craig Fontenot, vétérinaire de l’état de Louisiane. Les chevaux, les cerfs ou les boeufs se secouent toute la journée pour faire fuir les insectes puis s’écroulent épuisés. Si elle ne meurt pas de stress ou de fatigue, les moustiques piquent ensuite la bête jusqu’à ce qu’elle se vide de son sang.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le centre agronomique de l’Université de Louisiane se félicite de constater une diminution de la population de moustiques, notamment grâce à son programme de pulvérisation d’insecticide. Le centre agronomique appelle par ailleurs les éleveurs à couvrir les bêtes avec des couvertures et à pulvériser plusieurs fois par jour des insecticides qui respectent les normes.

Ce n’est pourtant pas un phénomène nouveau rappelle Craig Fontenot à Associated Press, puisque des nuages de moustiques similaires s’étaient déjà formés en 2002 et 2005 après les passages des ouragans Lili et Rita en Floride et au Texas.