Université Sine-Saloum : Le Saes/Ussein dénonce la mal-gouvernance d’un « recteur illégal »

Dans le cadre de leur tournée nationale de sensibilisation et de mobilisation dénommée « offensive 3-4-3 », le bureau national du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur du Sénégal (Saes) s’est réuni à l’université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (Ussein). Ce, pour lancer une nouvelle plateforme revendicative.

En assemblée générale ce mardi, le bureau national du Saes a traité avec la section Saes/Ussein 4 questions relatives au fonctionnement de l’université et aux conditions de travail des enseignants.

« On demande l’application du décret de création de l’université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Ce décret dit que l’université a comme organe le conseil d’administration, le conseil académique, le recteur et le conseil de gestion. Mais ici, à part le recteur, aucune de ces autres structures n’existe. Ce qui veut dire que tout ce que font ces structures est illégal. En plus on a un recteur qui est à la retraite. Alors il ne peut prendre que des décisions illégales », dénonce Karalan Sy, coordonnateur du Saes à l’Ussein.

Il souligne en outre que cette université fonctionne sans décret d’organisation et de fonctionnent. « Et c’est la cacophonie totale. Nous voulons que l’audit de l’université soit fait. L’université fonctionne dans l’opacité. Et on a besoin de savoir comment les ressources ont été allouées. On a aucune information sur les ressources humaines et financières depuis la date de sa création », clame M. Sy.

Karalan et ses camarades ont également décidé de ne plus faire cours en dehors de l’espace universitaire comme l’indique la loi sur les franchises universitaires qui stipule que les enseignements doivent faire les cours dans l’espace universitaire, et pas ailleurs.

Pour ce qui est des heures complémentaires, des primes de recherches et le paiement des vacataires, ils s’insurgent tout en demandant que l’université marche sur la bonne gouvernance. Non sans souligner qu’ils sont arrivés à un point de rupture.