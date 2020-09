Projet Safe City : Le MINT visite le poste de commandement de Dakar

Le Président de la République M. Macky Sall a inscrit la sécurité publique comme priorité dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Aussi, a-t-il initié d’importants projets pour renforcer la sécurité des populations et de leurs biens. Le projet Safe City, une des composantes du programme Smart Sénégal entre dans ce cadre. Son objectif est de répondre aux nouveaux défis en matière de sécurité publique par le renforcement des méthodes et des outils des forces de défense et de sécurité. Ce jeudi 10 septembre 2020, le Ministre de l’Intérieur M. Aly Ngouille Ndiaye a réceptionné le poste de commandement de Dakar et a eu droit à une démonstration de quelques fonctionnalités qu’offrent les différents équipements déployés et utilisés par les forces de défense et de sécurité sur le terrain.

Le Ministre Aly Ngouille Ndiaye a une vision moderne de la gestion de la sécurité publique, en atteste les nombreuses innovations au sein de la police ces dernières années dans le cadre de plusieurs projets déroulés par l’État. Le projet Safe city qui vient renforcer les acquis et apporter des innovations, est exécuté dans les villes de Dakar, Thiès, Mbour, Saly, Touba, Mbacké, Saint-Louis et Kaolack.

Le Directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE) M. Cheikh Bakhoum a d’ailleurs présenté au Ministre de l’Intérieur les différentes réalisations de Safe City, dont l’ADIE a en charge le pilotage technique.

Le projet Safe City prévoit de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité, un système de communication innovant et sécurisé basé sur la technologie e-LTE (4G), un déploiement d’un système de vidéosurveillance Intelligent dans des points stratégiques et la mise en place de centres de Commandement pour une centralisation des informations en temps réel et une aide à la prise de décision.