Ligue des champions : L’UEFA veut délocaliser des matchs aux États-Unis

L’UEFA Champions League devrait bien s’exporter hors de l’Europe. Toujours désireux d’apporter d’innombrables changements à sa grande compétition, l’UEFA avait déjà évoqué l’idée de disputer une finale de Ligue des Champions hors d’Europe et songeait à offrir aux États-Unis la finale de sa meilleure compétition de clubs.

Ce mardi, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a parlé d’une possible finale, voir même de plusieurs matches, en Amérique du Nord pour l’édition 2025-2026 de la Ligue des Champions.

« C’est possible. Nous avons commencé à en discuter. En 2025, la finale aura lieu à Munich. Après, on verra. Le football est extrêmement populaire aux États-Unis. Ils suivront donc le football européen comme les amateurs de basket en Europe suivent la NBA. C’est un marché très important et prometteur pour l’avenir. Le fait est que nous vendons très bien les droits », a-t-il déclaré au podcast MenInBlazers.

Pour l’instant, dit-il, le « sponsoring américain est assez faible, mais ici (aux États-Unis), la commercialisation est complètement différente de celle de l’Europe. Ils (les Américains) sont beaucoup plus doués pour cela que nous (les Européens) », a laissé entendre le président de l’UEFA.