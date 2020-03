Covid-19 : ‘’On va vers une endémie si…’’ (Médecin)

L’état d’urgence décrété aujourd’hui par le Président de la République du Sénégal, n’est pas une solution efficace pour endiguer la maladie selon le docteur Oumar Faye. Pour l’ancien directeur de la santé, les autorités doivent prendre leur courage et aller au confinement.

’Il y a une mesure à laquelle on n’y échappera pas. C’est le confinement. Si on ne le prend pas toute de suite, on le fera plus tard. Nous sommes à une phase ascendante de l’épidémie. Toutes les décisions doivent être de rationalité médicale’’, prévient-il sur les ondes de la Rfm.

Selon lui, la situation risque d’empirer si on ne prend pas vite une décision plus stricte. ‘’Si on ne prend pas cette décision, on va vers une endémie, analyse-t-il. Le virus sera familier à nous. On est en guerre, il faut prendre des risques. Il faut couper la transmission le jour », insiste-t-il.