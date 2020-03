Covid-19/Maroc : Le bilan porté à 58 cas d’infection au virus

Le Maroc a enregistré 4 nouveaux cas d’infection au coronavirus, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées à 58, a annoncé jeudi le ministère de la santé sur son portail dédié au Covid-19.

Il s’agit de 2 cas à Casablanca-Settat, 1 cas à Rabat-Salé-Kénitra et un autre dans la région de Tanger. Les cas de contamination sont répartis sur neuf régions du Royaume. Ainsi, la Rabat-Salé-Kénitra arrive en tête avec 15 cas, suivie par Casablanca-Settat (13 cas) et Fès-Meknès avec 12 cas, la région de Marrakech-Safi avec 5 cas et Souss-Massa (4 cas).

Deux décès ont été enregistrés, alors que le premier patient contaminé a été entièrement rétabli, selon les autorités sanitaires du pays.Pour rappel, le premier cas testé positif au coronavirus avait été annoncé le 2 mars à Casablanca. Depuis cette date, le ministère de la Santé a annoncé que plusieurs autres personnes ont été contaminées par le coronavirus.

Pour enrayer la propagation de ce virus, le gouvernement a pris une batterie de mesures drastiques pour endiguer la propagation du Covid-19 notamment la fermeture de l’espace aérien et maritime marocain devant les voyageurs, l’annulation des rassemblements et des manifestations sportives, culturelles et artistiques, la création d’un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, la suspension des cours dans les écoles et les universités, la fermeture provisoire des mosquées, la suspension des audiences dans les différents tribunaux du Royaume.