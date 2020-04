Covid-19: le nombre de cas confirmés en Côte d’Ivoire s’établit à 194 dont 15 guéris

Le nombre de cas confirmés au Coronavirus (Covid-19) en Côte d’Ivoire a grimpé jeudi à 194 dont 15 guéris et un décès, selon un bilan du ministère de la Santé et de l’hygiène publique, faisant état de quatre nouveaux cas de contamination dans le pays.

« Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a enregistré ce jeudi 2 avril 2020, 4 nouveaux cas d’infection à Covid-19 sur 81 échantillons prélevés, portant à 194 le nombre total de cas confirmés », a annoncé Aka Aouélé, le ministre de tutelle.

Selon M. Aka Aouélé, on note également ce jeudi six nouveaux guéris, portant le nombre total de malades guéris au Covid-19 à 15 et un décès. Mercredi, 11 nouveaux cas détectés ont été localisés dans la ville d’Abidjan et plus précisément à Cocody dans l’Est d’Abidjan qui enregistre 45% des cas. Deux personnes localisées à Korhogo (Extrême Nord) et à Duékoué (Extrême Ouest) ont été acheminées à Abidjan pour des tests médicaux, a-t-il conclu.

Devant l’apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, il est recommandé aux populations de contacter les numéros d’urgence gratuits 143, 101, 125 et le 119. Les équipes d’intervention rapide, étant chargés de se rendront auprès de ces cas.

Face à la situation de crise sanitaire endeuillant des familles et affectant les économies à l’échelle mondiale, le président Alassane Ouattara, a décrété l’état d’urgence et autorisé l’isolement du Grand Abidjan afin de freiner la propagation du virus sur le territoire ivoirien.