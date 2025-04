Enquête fonds Covid-19 : Un directeur consigne 938 millions pour éviter la prison

Directeur commercial des sociétés Sokamouss et Sosenap, Abdoulaye Soumaré Diallo a été inculpé dans le cadre de l’enquête sur la gestion du fonds Force Covid-19. Le juge du deuxième cabinet, chargé de son dossier, lui a accordé la liberté provisoire après qu’il a consigné 938 millions de francs CFA.

L’affaire porte sur une commande de masques du ministère du Développement industriel pour 400 millions (1 million d’unités) et 538 millions (1,345 million de masques). «Lors de son audition à la DIC, Abdoulaye Soumaré Diallo avait indiqué que les deux sociétés [Sokamouss et Sosenap] avaient bel et bien livré les quantités de masques commandées», rapporte Libération, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi 30 avril.

Le journal ajoute que le directeur commercial «avait précisé avoir reçu en paiement ces montants en espèces auprès du gestionnaire de compte du ministère, contre décharges. Il avait ajouté ignorer les circonstances dans lesquelles les marchés ont été attribués aux deux sociétés dont le directeur général est Marc Hajjar, de nationalité marocaine. Curieusement, ce dernier n’avait pas été installé dans la procédure».