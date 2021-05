Covid-19 de ce jeudi 6 mai: 2 décès, 34 cas positifs et 176 sous traitement

Ce jeudi 6 mai 2021, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après: Sur 1029 tests réalisés, 34 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 3,30 %.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 17 cas contacts suivis par les services; aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d’entrée du pays et 17 cas issus de la transmission communautaire.

43 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

02 décès ont été enregistrés, hier, 5 mai 2021. L’état de santé des autres patients est stable, selon le directeur de la Prévention.

À ce jour, il y a eu 40. 578 patients déclarés positifs dont 39. 285 guéris et 1.116 décédés176 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.

Le directeur de la prévention informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de la vaccination 421.993 personnes ont été vaccinés à la date du mercredi 5 mai 2020.

