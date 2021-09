Covid-19 : 2 décès, 22 nouveaux tests positifs et 20 cas graves en réa

Les cas positifs suivent toujours une tendance baissière. Mieux, ce lundi 13 septembre, seules 22 nouvelles contaminations sont détectées. Procédant à la lecture du communiqué numéro 561 sur l’évolution de la pandémie dans le pays, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont indiqué avoir abouti à ce résultat suite un échantillon de 1 743 tests effectués. Ainsi, un taux de positivité de 1,26% est noté suite à ces résultats des examens virologiques.

Ces tests positifs sont répartis entre 1 cas contact suivi par les agents dudit ministère et 21 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de nouveaux infectés est réparti entre 14 à Dakar et 7 dans les autres localités en région.