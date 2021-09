En effet, elle révèle que ce qui s’est passé en équipe nationale lui a fait trop mal. Selon Anne, “faire partie du groupe à toutes les étapes de la préparation, se retrouver dans la sélection définitive pour l’Afro basket et au bout de deux jours on t’informe que tu dois quitter le regroupement, cela a été difficile à digérer. D’ailleurs, je n’ai pas dormi toute la nuit. J’avais vraiment mal. D’autant plus que c’est arrivé à un moment où ta famille, ton entourage, tout le monde t’appelait pour t’encourager et te féliciter”.

Néanmoins, Anne Françoise dit comprendre la décision du coach Moustapha Guèye. “Je crois qu’il avait besoin d’un pivot plus fort et plus grand de taille que moi. C’est la compréhension que j’ai de sa décision. Maintenant, la rumeur véhiculée sur ma blessure n’est pas avérée. J’en avais même parlé avec le coach qui était en colère par rapport à ça et m’a dit ne pas savoir d’où était sortie cette information. Je me porte très bien”, confie-t-elle.