Coronavirus : La Premier League et la Ligue 1 suspendent également leurs championnats

Frappée par le coronavirus, l’Europe du football voit quasiment tous ses grands championnats fermer leurs portes. Après la Serie A italienne, la Liga espagnole hier et la Ligue des champions, c’est la Premier League anglaise et la Ligue 1 française qui viennent d’annoncer la suspension de toutes leurs activités.

« Suite à une décision unanime, tous les championnats sont suspendus jusqu’au 4 avril, en fonction des avis médicaux et des conditions à cette date. (…) Le but de la Premier League est de pouvoir reprogrammer les matches déplacés, même ceux des équipes de jeunes, lorsque les conditions sanitaires seront réunies », ont annoncé la Premier League, la FA et l’English Football League.

En France, la LFP a également annoncé la suspension du championnat, jusqu’à nouvel ordre. « Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Comme l’a souligné hier le Président de la République, il faut placer l’intérêt collectif au-dessus de tout. L’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements », peut-on lire sur le communiqué.

A noter qu’en Angleterre, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a été testé positif au coronavirus, tout comme le joueur de Chelsea, Callum Hudson Odoi. D’autres clubs comme Leicester, Everton et Bounemouth ont été placés en quarantaine.