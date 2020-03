Coronavirus : « Les populations doivent être préparées à … » (Abdoul Mbaye)

l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye est pour le report de tous les grands évènements de ce pays. Selon lui, les rassemblements sont à éviter dans le cadre de la propagation rapide du coronavirus. Il s’y ajoute que le Sénégal compte 8 cas positifs et 71 personnes à hauts risques. Ainsi, le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail met l’Etat face à ses responsabilités. Sur Twitter, Abdoul Mbaye a soutenu : « Le temps est venu de prendre des mesures radicales et courageuses de santé publique. Toutes les grandes manifestations, religieuses ou non, doivent être reportées. Les populations doivent être préparées à un niveau possible de confinement généralisé ».