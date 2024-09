FOCAC 2024 :  Sénégal veut hisser la coopération sino-africaine « à un niveau plus élevé »

Elu en 2024, le Président Faye a hérité de la coprésidence du FOCAC, rôle assumé par le Sénégal depuis le sommet de Beijing en 2018. Il voit en cette visite une opportunité majeure pour consolider et élargir les relations sino-sénégalaises.

le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé ses attentes pour ce sommet et sa première visite d’État en Chine, soulignant l’importance stratégique des relations entre les deux pays et le rôle crucial du FOCAC dans le développement du continent africain.

« Le sommet est un moment important pour faire la revue du partenariat sino-africain, consolider les acquis et décliner de nouvelles perspectives de collaboration dans des domaines mutuellement bénéfiques », a-t-il déclaré. Il a également indiqué que cette visite sera l’occasion de « renouveler et de consolider les relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Chine que nous avons érigées au rang de partenariat stratégique global ».

Le Président sénégalais a salué les initiatives lancées par le Président chinois Xi Jinping lors des précédentes rencontres du FOCAC, notamment les neuf programmes annoncés en 2021 à Dakar et les trois projets supplémentaires dévoilés en 2023 en Afrique du Sud, axés sur l’industrialisation, la modernisation de l’agriculture et la formation des talents en Afrique.

Pour rappel, le Forum pour la coopération sino-africaine est prévu du 4 au 6 septembre.