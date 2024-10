Contribution : Au nom de la Cohérence et de l’Éthique en Politique ! ( Par Dr Oumar CISSE)

Depuis plusieurs mois s’est installé au sein de la direction de Taxawu Sénégal un débat sur l’orientation de notre plateforme dans le contexte actuel. En effet, j’y ai énergiquement défendu que Taxawu devait adopter une «VOIE CITOYENNE» loin des calculs politiciens. Cette voie devra être exclusivement dédiée aux intérêts des populations et non à des calculs politiques du genre «combien de députés nous devons avoir quelle qu’en soit la manière».

Cette voie, peu fréquentée par les acteurs politiques actuels, plus carriéristes que préoccupés par les souffrances des populations, n’est pas partisane. Elle est «ETHIQUE» et se veut «COHERENTE». Une voie qui nous permettrait d’être au côté des populations, de défendre leurs intérêts chaque fois que de besoin. Taxawu devait encourager les nouvelles autorités et les accompagner si leurs initiatives étaient en phase avec les intérêts des populations. Mais, notre plateforme devait, également, s’opposer à celles allant à l’encontre des préoccupations des citoyens.

Toujours est-il que j’insistais pour que Taxawu s’éloigne des entités issues de Benno Bokk Yakaar (Bby) car nous les avons combattu 12 années durant en raison des politiques et pratiques mafieuses, liberticides, anti-démocratiques et d’accaparement des richesses du régime du Président Macky Sall.

Hélas, mes divergences avec les camarades de la direction de Taxawu étaient plus profondes que je ne le pensais. Malgré ma posture de Président de la Conférence des Leaders, je n’ai pas pu faire adopter cette voie citoyenne à la direction de Taxawu. Face à ce constat, j’avais décidé de ne pas figurer sur les listes pour les législatives . Aujourd’hui à l’évidence Taxawu a franchi un autre seuil en co-animant une inter-coalition avec l’APR.

Il y’a encore quelques semaines comme ce fut le cas deux années durant, à l’unisson avec les députés issus de Pastef, nous de Taxawu contrions les parlementaires de BBY dans leurs tentatives de faire adopter les politiques et lois pernicieuses du régime de Macky Sall. Aujourd’hui, il nous est proposé de nous unir avec les ex-Députés de l’APR pour contrer les politiques et lois préconisées par les nouvelles autorités issues de Pastef avec lesquelles nous avons cheminées. C’est incohérent, inexplicable et indéfendable. Je ne vois pas la politique comme un simple moyen de garantir des positions de pouvoir en piétinant la morale, la vertu et l’éthique.

Il ne fait aucun doute que les nouvelles autorités du pays se sont engagées résolument et énergiquement durant leur six premiers mois dans une phase de redressement du pays marquée par le lancement d’une vaste opération de reddition des comptes, la traque et la suppression des avantages fiscaux indus, l’audit et au besoin la renégociation des conventions et contrats pétroliers, miniers et de la pêche, le gel des opérations foncières mafieuses, la suppression des institutions inutiles de recasement des politiciens, pour ne citer que ces derniers.

Ces actes d’envergure relativement à la gouvernance du pays que l’Exécutif a posés pendant ce semestre, malgré quelques maladresses de forme compréhensibles, ouvrent des perspectives d’espoir et de développement équitable pour le Sénégal. Il serait suicidaire d’y mettre un frein lors des prochaines élections législatives en votant pour les partis, coalitions ou inter-coalitions animés par des entités revanchardes de Bby.

Ce redressement inéluctable qui vise la normalisation du pays permettra d’enclencher sa phase de transformation. Cette dernière comprendra sans nul doute la transformation de notre économie notamment de son agriculture et l’amorce d’une industrialisation véritable, la réforme du système éducatif pour l’orienter vers les métiers, l’extension et le relèvement du plateau et des infrastructures de santé, le réaménagement de nos villes qui favorise un accès équitable au foncier et aux logements et une gestion durable des eaux pluviales ainsi que la préservation de nos ressources écologiques. Nous osons aussi espérer que le redressement et la transformation du pays seront accompagnés par la modernisation de la ville de Rufisque qui n’a que trop souffert de l’inaction de l’État.

Aussi, le devoir citoyen commande d’encourager et de soutenir les nouvelles autorités dans leur volonté de redressement du pays et de transformation de son économie au bénéfice de tous. Leur réussite sera la nôtre. Ainsi, j’exhorte les membres du mouvement citoyen Vision Rufisque auquel j’appartiens, les populations de ma ville, de mon département de Rufisque et du Sénégal dans son ensemble à voter massivement la liste PASTEF afin de permettre la poursuite de l’impérieux chantier du Redressement de la gouvernance du pays.

Pour finir, je tiens particulièrement à «REMERCIER» mes chers compatriotes Rufisquois qui m’ont permis d’être un représentant du peuple avec comme mission de défendre leurs intérêts ainsi que ceux de toutes les populations du Sénégal en général.

A très bientôt pour d’autres défis pour Rufisque et le Sénégal.

Jerengen Jef Merci à TOUS !

Dr Oumar CISSE

Maire de la Ville de Rufisque

Ex Députe de la 14e législature