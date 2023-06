Condamnation de Sonko et violence : Réaction de Krépin Diatta

La situation sociopolitique, marquée par des scènes de violence, suscite des réactions dans toutes les couches de la société sénégalaise. Habituellement discrets, certains footballeurs sénégalais ont décidé de briser le silence. Le premier à réagir est Krépin Diatta, footballeur de l’AS Monaco.

L’attaquant sénégalais a exprimé son incompréhension face à la décision de la chambre criminelle : “Depuis deux ans, un cas de viol a semé la terreur et le chaos, entraînant des pertes humaines, pour finalement aboutir à un verdict et à une condamnation pour des faits autres que ceux dont il est accusé depuis deux ans. Où est la justice dans tout cela ?”.

Le vice-champion d’Afrique 2019 a conclu en déclarant : “Pensons d’abord à notre patrie, reprenons-nous. Le Sénégal est un pays qui a des valeurs. En fin de compte, le plus grand des juges nous jugera. Que la paix règne dans notre pays bien-aimé”.

Un autre attaquant, Famara Diedhiou, a partagé un message sur ses plateformes sociales. Le champion d’Afrique 2021 a tout d’abord souligné qu’il était apolitique et a exprimé son souhait de voir le Sénégal retrouver le calme et la paix.

“Le Sénégal a toujours été un pays de référence en Afrique, mais surtout dans le monde. Trop de sang a coulé, le sang de nos propres frères. Le chaos, la terreur, l’insécurité, NON NON NON !! Le plus important, c’est la paix et rien d’autre”, a écrit Famara Diedhiou.