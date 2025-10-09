Ellipse Project brise le silence sur son marché qui vaut, aujourd’hui, à Madiambal Diagne des poursuites judiciaires. Directrice de la communication de l’entreprise française, Victoria Jaunasse a déclaré que le contrat en cause, qu’ils ont signé avec l’État du Sénégal sous Macky Sall, «a été attribué dans le respect strict des procédures d’attribution de ce type de marché».

Elle ajoute à nos confrères de Jeune Afrique, que plusieurs bâtiments de ce marché ont été réceptionnés par le gouvernement du Sénégal dont certains ont été «inaugurés le 30 janvier 2025 par le ministre de la Justice, Ousmane Diagne».

La patronne de la Communication d’Ellipse Projects estime donc, que leur entreprise serait «injustement mentionnée dans un conflit d’apparence politique et médiatique qui ne la concerne pas». «Aucune notification officielle ne nous a été adressée concernant d’éventuelles procédures en cours», conclut-elle.